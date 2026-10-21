Altınbaş Holding sahibi Nusret Altınbaş aranıyor, 26 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan bazı şüphelilerin kimlikleri öğrenildi. Altınbaş Holding sahibi şüpheli Nusret Altınbaş hakkında yakalama kararı çıkarılırken, kardeşi İnan Altınbaş ise 26 kişi ile birlikte gözaltına alındı. Aile fertlerinin tüm malvarlıkları da soruşturma kapsamında donduruldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından iletilen raporlar ve yapılan yazılı başvurular doğrultusunda yapılan incelemeler sonucu 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 26'sı gözaltına alındı.

Bazı şüphelilerin kimlikleri ortaya çıktı

Şüphelilerin Çetin Genç, Eren Yeşilyurt, Fadimenur Demir, Gülsüm Doğan, Hakan Avdan, Metin Kartal Emür, Mustafa Terzi, Zuhal Topaloğlu, Seyit Tahir Özek, Konuralp Özkan, Rüstem Karakaya, Furkan Açar, Neda Soydan, Ömer Eryılmaz, Mustafa Zeki Kayahan, Ali Cesur, Anıl Tokat, Mehmet Selim Tunçbilek, Ahmet Haluk Güner, Yasemin Yılmaz, İnan Altınbaş, Ayşegül Kaya, Osman Uçar, Canan Özdemir olduğu öğrenildi.

Atlas Portföy'ün eylül ayı içerisinde 16 milyar lira fondan çıkış yaptığı tespit edildi

Öte yandan soruşturma kapsamında Atlas Portföy'ün eylül ayı içerisinde 16 milyar lira fondan çıkış yaptığı tespit edildi. Altınbaş Holding sahibi şüpheli Nusret Altınbaş bugün düzenlenen operasyonda yakalanamadı. Altınbaş hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kardeşi İnan Altınbaş ise 26 kişi ile birlikte gözaltına alındı. Aile fertlerinin tüm malvarlıkları da soruşturma kapsamında donduruldu.