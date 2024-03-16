Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bulunan alüminyum fabrikasında kopan malzeme yüklü sepet Selim Han İnci isimli işçinin üzerine düştü. Genç işçi ağır yaralanırken, olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahale sonrasında Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İnci, hayatını kaybetti.
Öte yandan, yaşanan iş kazasının ardından acı bir detay da ortaya çıktı. Yaklaşık 6 aydır fabrikada çalıştığı öğrenilen Selim Han İnci'nin nişanlı olduğu ve evlilik hazırlığı yaptığı öğrenildi. Konuya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Alüminyum fabrikasında feci ölüm: Üzerine malzeme yüklü sepet düştü - Son Dakika
Kütahya-Afyonkarahisar Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında, otomobilin yoldan çıkarak devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Kazada, sürücü Talip Azman olay yerinde yaşamını yitirdi.
Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında meydana gelen bot faciasında 22 düzensiz göçmen hayatını kaybetti. Arama kurtarma çalışmaları 2. gününde devam ederken, 4 kişi kurtarıldı ve 22 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Bota tahminen 40 kişinin bulunduğu belirtilirken, 15-20 kişi hala aranıyor.
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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirdiği operasyonla bir suç örgütünü çökertti. Operasyonda, aralarında bir kamu görevlisinin de bulunduğu 7 kişi tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Ayrıca, çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
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İstanbul'da metrobüse ulaşmaya çalışan vatandaşlar üst geçitte yoğunluk oluşturdu. Metrobüs üst geçidindeki insan selinin oluşturduğu manzara ile aynı karede yer alan 'Tam yol ileri' seçim afişi ise ilginç görüntüler oluşturdu.
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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde meydana gelen kazada, iki araç çarpıştıktan sonra ticari taksi alev aldı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralanan olmazken, itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
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