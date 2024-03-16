Alüminyum fabrikasında feci ölüm: Üzerine malzeme yüklü sepet düştü

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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bulunan alüminyum fabrikasında kopan malzeme yüklü sepet Selim Han İnci isimli işçinin üzerine düştü. Genç işçi ağır yaralanırken, olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahale sonrasında Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İnci, hayatını kaybetti.

6 AYDIR FABRİKADA ÇALIŞIYORMUŞ

Öte yandan, yaşanan iş kazasının ardından acı bir detay da ortaya çıktı. Yaklaşık 6 aydır fabrikada çalıştığı öğrenilen Selim Han İnci'nin nişanlı olduğu ve evlilik hazırlığı yaptığı öğrenildi. Konuya ilişkin soruşturma başlatıldı.