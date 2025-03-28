Alzheimer Hastasına Saldırı - Son Dakika
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Alzheimer Hastasına Saldırı

Tekirdağ’da genç, Alzheimer hastası yaşlı adamı demir boruyla döverek yaraladı, hastaneye kaldırıldı.

28.03.2025 16:17
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Alzheimer hastası yaşlı adamı demir boruyla döverek hastanelik etti

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da bir genç, kulağına sopayla vurmasına sinirlendiği Alzheimer hastası yaşlı adamı demir boruyla döverek yaraladı.

Olay, Nusratiye Mahallesi Derman Kümeevler mevkiinde meydana geldi. 17 yaşındaki İ.E. ile 75 yaşındaki Alzheimer rahatsızlığı bulunan M.İ. arasında henüz bilinmeyen bir sebeple yolda tartışma yaşandı. İ.E., tartışma esnasında kulağına sopayla vurmasına sinirlenen M.İ.'ye demir boruyla saldırdı.

Başından yaralanan yaşlı adam kanlar içinde kaldı. Yaralı Alzheimer hastası M.İ., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından İ.E. polis tarafından gözaltına alınırken, kavgaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Tekirdağ, 3-sayfa, Sağlık, Çorlu, Suç, Son Dakika

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