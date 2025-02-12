Bartın'ın Amasra ilçesinde tek katlı evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın Amasra ilçesi Şükürler köyünde tek katlı bir evin çatısında çıktı. Bacadan çıktığı tahmin edilen yangında alevler kısa sürede evi sardı. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, alevleri çevredeki bina ve ağaçlık alana sıçramadan söndürdü. Evde hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırıyor. - BARTIN
Son Dakika › 3.Sayfa › Amasra'da Ev Yangını Söndürüldü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?