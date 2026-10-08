Amasra'da 2 gündür aranan maden işçisinin teknesi olduğu düşünülen botun suya gömüldüğü an görüntülendi - Son Dakika
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Amasra'da 2 gündür aranan maden işçisinin teknesi olduğu düşünülen botun suya gömüldüğü an görüntülendi

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Amasra\'da 2 gündür aranan maden işçisinin teknesi olduğu düşünülen botun suya gömüldüğü an görüntülendi
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Amasra açıklarında 6 Ekim'de balığa çıkan ve eşine "Balıkları tuttum, geliyorum" diye yazdıktan sonra kaybolan 43 yaşındaki İlker Mızrap'ı arama çalışmaları sürüyor. Bir iş yerinin kamerasında, Mızrap'a ait olduğu değerlendirilen teknenin saniyeler içinde batarak gözden kaybolduğu anlar belirlendi. Ekipler, 38 metre derinliğe inebilen su altı dronuyla bölgede aramayı yoğunlaştırdı.

Bartın'ın Amasra ilçesi açıklarında balık tutmak amacıyla denize açılan maden işçisini arama çalışmaları iki gündür sürüyor. Havadan, denizden ve karadan 42 saattir yürütülen arama çalışmalarında bulunamayan madenciye ait teknenin batma görüntülerine ulaşıldı.

SON MESAJI: BALIKLARI TUTTUM, GELİYORUM

Bartın'ın Amasra ilçesinde özel bir maden ocağında çalışan 43 yaşındaki İlker Mızrap, 6 Ekim Salı günü mesai bitiminde akşam saat 16.30 sıralarında kendisine ait tekne ile balık avına gitmiş, saat 17.45 sıralarında ise eşine telefonla "Balıkları tuttum, geliyorum" mesajı atmasına rağmen evine dönmemişti. İlker Mızrap ve teknesinden bir daha haber alınamayan Mızrap için sahil güvenliğe ait 1 helikopter, 4 adet bot, 1 polis botu ve çok sayıda dron ve amatör balıkçılar tarafından arama çalışması başlatılmıştı. Yaklaşık 42 saattir süren arama çalışmalarında İlker Mızrap ya da teknesine ait bir iz bulunamadı.

İlçede limanı, denizi ve Tavşan Adası'nı gören yüzlerce güvenlik kamerasını da inceleyen ekipler, görüntülerden de şimdilik bir netice elde edemedi. Teknenin batma veya sürüklenme ihtimallerini değerlendiren ekipler, açık denizde, deniz kenarındaki sahil ve kayalık alanlar ile çevre koylarda, havadan, denizden ve karadan çalışma yürütüyor. Çevre koy ve sahillerde hiçbir işaret olmaması nedeniyle çalışmalar ikinci gününde botun en son kameralarda görüntülendiği Amasra açıklarında yoğunlaştırıldı.

TEKNENİN SUYA GÖMÜLDÜĞÜ ANLAR KAMERADA

Teknenin en son görüldüğü bölge yakınlarında yürütülen kamera çalışmalarında ise acı gerçek ortaya çıktı. Ekipler, kamera görüntülerinde yaptığı incelemede, kayıp madenciye ait olduğu tahmin edilen teknenin battığı anlara ilişkin görüntüleri tespit etti. Bir işyerinin kamerasına yansıyan görüntülerde teknenin bir anda suya gömülerek, saniyeler içerisinde gözden kaybolması yer alıyor.

SU ALTI DRONU DEVREYE GİRDİ

Görüntüler üzerine arama çalışmaları Amasra açıklarında yoğunlaştırıldı. Sahil Güvenlik ve AFAD ekipleri havadan karadan ve denizden arama çalışmalarına su altı görüntüleme sistemleri de eklendi. Suyun altında 38 metreye kadar gidebilen ve görüntüleyebilen su altı dronu ile bölgede çalışma başlatıldı.

Sahilde umutlu bir şekilde bekleyen aileye görüntüler konusunda bilgi verilirken, ailenin ise umudu tedirginliğe dönüştü.

Kaynak: İHA
3. SayfaGüncelBartın6 EkimAmasraKazaSon Dakika

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