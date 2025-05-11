Amasya'da 2 Milyonluk Altın Kasa Çalındı

Amasya'da içinde 2 milyon TL'lik altın bulunan çelik kasa evden çalındı: Torun, damat ve damadın kardeşi yakalandı

AMASYA - Amasya'da yaşlı adamın evinden içi 2 milyon TL değerindeki altın dolu çelik kasa çalındı. Polisin yaptığı araştırmada spiralle kesilmiş çelik kasa 15 kilometre ötede dere yatağında bulundu. Yaşlı adamın torunu, torununun kocası ve görümcesi hırsızlık şüphesiyle yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Hacılar Meydanı Mahallesinde yaşayan O.Ö geç saatlerde evine geldiğinde çelik kasanın yerinde olmadığını fark ederek durumu polise bildirdi. Evin kapısının zorlanmadan anahtarla açıldığını belirleyen polisler, araştırmayı genişletti. Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin teknik takibi sonucu izler evin anahtarını daha önceden aldığı belirlenen yaşlı adamın torununu işaret etti. Çelik kasayı binadan indirip götürdükleri 15 kilometre ötedeki Belmebük Mahallesi'nde spiralle kesip içindeki 2 milyon TL değerindeki altınları aldığı belirlenen torun E.D. (20), kocası K.D ve kocasının kardeşi G.D yakalanarak gözaltına alındı. Çelik kasa atıldığı dere yatağında suyun içinden itfaiyecilerin yardımıyla çıkartıldı. Altınlar ve çelik kasa yaşlı adama teslim edildi.

Hırsızlık şüphelileri torun ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Damat ve kız kardeşi ise adliyeye sevk edildi. Damat, habercilerin "Dedenizin altın dolu kasasını neden çaldınız?" sorusuna ise yanıt vermedi.