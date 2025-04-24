Amasya'da Eve Yıldırım Düştü, 1 Yaralı

Amasya'da bir eve yıldırım düştü: 1 yaralı

AMASYA - Amasya'da depremin ardından sağanak etkili oldu bir eve yıldırım düştü. Olayda bir kişi yaralandı.

Amasya'da meydana gelen 3,6 büyüklüğündeki depremin ardından Göynücek ilçesinde sağanak yağışla birlikte şimşekler çaktı. Karaşar köyünde bir eve yıldırım düştü. Olayda hafif şekilde yaralanan S.D adlı vatandaş hastaneye kaldırıldı.

Amasya Valiliği, hafif şekilde yaralanan S.D adlı vatandaşın tedavisinin yapıldığı Göynücek Devlet Hastanesi'nde tedbir amaçlı müşahade altında tutulduğunu açıkladı.

Şİmşeklerin geceyi gündüze çevirdiği anları cep telefonuyla kaydeden Seyfullah Uzun isimli vatanda, "Depremin hemen peşinden şiddetli gök gürültüsünün geceyi gündüze çevirdiğini gördük" dedi.