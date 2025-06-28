Amasya'da Hamile Kadın Bebeğini Kaybetti - Son Dakika
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Amasya'da Hamile Kadın Bebeğini Kaybetti

Amasya\'da Hamile Kadın Bebeğini Kaybetti
28.06.2025 18:41
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8 aylık hamile Betül A., ihmali iddiasıyla doktorundan şikayetçi oldu. Bebeği kalp atışı olmadan bulundu.

Amasya'da 8 aylık hamile kadın karnındaki bebeğini kaybetti. Kucaklarına almayı hayal ettikleri bebeklerine kavuşamamanın üzüntüsünü yaşayan aile 'ihmal olduğu' iddiasıyla şikayetçi oldu.

İlk bebeğine hamile olan Betül A. (26), hamileliği süresince bir hastanede Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. S.K.'ya düzenli olarak kontrollerini yaptırdı. Son kontrolünü 20 Haziran günü yaptırıp tansiyon değerlerinin yüksek çıktığını anlatan Betül A.'ya iddiaya göre, şeker yüklemesi için 4 gün sonraya randevu verildi. Bu arada özel bir hastaneye başvuran kadının yapılan muayenesinde bebeğin anne karnında hayatını kaybettiği belirlendi.

Tekrar hastaneye dönen Betül A., bebeğini normal doğumla ölü olarak dünyaya getirdi. Betül A.'nın eşi Fırat A., aynı gün polis merkezine giderek ihmali olduğunu öne sürdüğü doktor hakkında şikayetçi oldu.

Son kontrolünde doktorun kendisine bebeğinin 26 haftalık olduğunu bildirdiğini anlatan Betül A., "Şüphe duydum ve özel hastaneye gitmeyi tercih ettim. Özeldeki doktor ise bebeğimin 32 haftalık olduğunu söyledi. Kendisi de bir şüphe duyduğu için ayrı bir ultrasonla baktığında kalp atışlarının durduğunu öğrenmiş oldum ve şok geçirdim" dedi.

Eşiyle birlikte tekrar hastaneye gittiğini söyleyen Betül A., "Tansiyonumun ve değerlerimin çok yüksek olduğunu bana neden yatış yapılmadığını sorguluyorum. Eğer ki tansiyonum yüksek çıktığında o zaman bana yatış yapmış olsaydılar bebeğim şu anda kucağımda olurdu ve elim bomboş kalmazdı" diye konuştu.

Amasya İl Sağlık Müdürlüğü konuya ilişkin inceleme başlatılacağını açıkladı. - AMASYA

Kaynak: İHA

Politika, Tansiyon, 3-sayfa, Sağlık, amasya, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Amasya'da Hamile Kadın Bebeğini Kaybetti - Son Dakika

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