Amasya\'da Kaçak Sigara Operasyonu: 56 Bin Dolu Makaron ve 65 Kilo Bandrolsüz Tütün Ele Geçirildi

Ölümlü kaza sonrası oğlunu yurt dışına kaçıran Eylem Tok'a yardım eden şirket çalışanı tutuklandı

İstanbul Eyüpsultan'ta gerçekleşen kazada Oğuz Murat Acı'nın ölümüne neden olan 17 yaşındaki T.C'nin annesi yazar Eylem Tok tarafından yurt dışına kaçırılmasına ilişkin soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. O gece Eylem Tok'a havaalanına kadar eşlik eden ve yurt dışına kaçmalarında yardım eden şirket çalışanı Ayşe Ceren S. tutuklandı.