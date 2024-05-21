Amasya'nın Karaköprü köyünde yanan ev kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekipleri alevleri güçlükle söndürdü.
Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Menderes Kertil'e ait tek katlı evden alevler yükseldi. Durumun bildirilmesi üzerine köye Amasya Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Köy sakinlerinin endişeyle takip ettiği alevler çevreye sıçramadan söndürüldü.
Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - AMASYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Amasya'da Karaköprü köyünde ev yangını - Son Dakika
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