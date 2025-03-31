Amasya\'da kaza: 2 yaralı

Amasya'da kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, sürücü Erkan G. yönetimindeki 60 ACA 482 plakalı otomobil Amasya merkez Sevincer köyü yakınlarında kontrolden çıkarak bariyerlere vurdu. Yol kenarına savrulan otomobildeki sürücü ve yanındaki kızı Zeynep Nur V. yaralandı. Ön kısmında büyük hasar oluşan otomobildeki diğer 2 kişi kazayı yaralanmadan atlattı.

Çevreden yetişen vatandaşların bildirmesi üzerine kaza yerine polis ve acil sağlık yönlendirildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AMASYA