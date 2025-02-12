Amasya'da seyir halindeki minibüs alev alev yandı.
Edinilen bilgilere göre, Boğazköy mevkii Duruca yolu kavşağında seyir halindeki 05 M 0028 plakalı minibüsten dumanlar yükselmesi üzerine sürücü İrfan K. minibüsten inerek yardım istedi. Kısa sürede alev topuna dönen minibüse itfaiye ekipleri müdahale etti. Söndürülen yangın sonrası minibüs kullanılamaz hale geldi.
Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - AMASYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Amasya'da Minibüs Yangını - Son Dakika
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