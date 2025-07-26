Amasya'da Otobüs ile Traktör Çarpıştı - Son Dakika
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Amasya'da Otobüs ile Traktör Çarpıştı

Amasya\'da Otobüs ile Traktör Çarpıştı
26.07.2025 22:54
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Amasya'da tünelde yolcu otobüsüyle traktör çarpıştı, kaza 1 kişi yaralandı.

Amasya'da tünelde yolcu otobüsüyle traktör çarpıştı, kaza 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bülent D. yönetimindeki Tokat Seyahat firmasına ait 60 BD 919 plakalı yolcu otobüsü, Amasya- Turhal kara yolu Aydınca mevkiindeki Şehit Ahmet Özsoy Tüneli'nde Tahsin İ'nin kullandığı 60 EH 853 plakalı traktörle çarpıştı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan traktör sürücüsü, ambulansla Turhal Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Otobüsteki yolcular ise firma tarafından gönderilen bir başka araçla yollarına devam etti. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapalı kalan tünel, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Kaza nedeniyle inceleme başlatıldı. - AMASYA

Kaynak: İHA

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