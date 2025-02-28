Amasya Valisi Önder Bakan, çeşitli suçlardan araması olan şahıslar ile yurda yasadışı yollardan giriş yapan yabancı uyruklu şahısların yakalanmasında üstün gayret gösteren 47 polise başarı belgesi verdi.
Vali Bakan, Amasya Emniyet Müdürlüğü personellerine çalışmalarında başarılar diledi.
Programda, İl Emniyet Müdürü Ayhan Saraç da yer aldı. - AMASYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Amasya'da Polislere Başarı Belgesi - Son Dakika
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