Amasya'da kontrolden çıkan tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Nuri Yıldırım yönetimindeki işlenmiş tavuk yüklü 14ABH481 plakalı tır, geç saatlerde Albayrak mevkii İbecik köyü kavşağına geldiği esnada kontrolden çıkarak devrildi.
Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Ters dönen tırda bulunan Davut Yetişir olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü ise ambulansla Turhal Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AMASYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Amasya'da Tır Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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