Amasya'nın Suluova ilçesinde tır devrildi, sürücü yaralandı - Son Dakika
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Amasya'nın Suluova ilçesinde tır devrildi, sürücü yaralandı

Amasya\'nın Suluova ilçesinde tır devrildi, sürücü yaralandı

Amasya'nın Suluova ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan tır, yola yan yatarak devrildi. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Çeltek Mahallesi'nde meydana gelen kazada, tır altgeçit çıkışında kontrolden çıkarak devrildi. Olay yerine polis, acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü ambulansla hastaneye götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

27.02.2024 11:11  Güncelleme: 11:13
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Amasya'nın Suluova ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan tır, yola yan yatarak devrildi. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye, göre Çeltek Mahallesi'nde altgeçitten geçen Mehmet K. yönetimindeki 27 L 6519 plakalı tır, altgeçit çıkışında kontrolden çıkarak yan yatıp devrildi.

Kazanın bildirilmesi üzerine polis, acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AMASYA

Kaynak: İHA

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