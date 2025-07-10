Amasya\'da Yangın Ormana Sıçradı

Amasya'da tarlada çıkan yangın ormana sıçradı. Alevlere ekiplerin yanı sıra helikopterle de müdahale edildi. 50 dönümünü orman olmak üzere yaklaşık 200 dönüm alanın yangında zarar gördüğü değerlendiriliyor.

Edinilen bilgiye göre, Merzifon'a bağlı Esentepe köyü Sokudere mevkiinde tarlada çıkan yangında alevler, rüzgarın etkisiyle yayıldı. Yangına Amasya Orman Bölge Müdürlüğü ve çevredeki itfaiye ekiplerinin yanı sıra Kastamonu'dan havalanarak bölgeye gelen helikopter de müdahale etti. Yangında ilk belirlemelere göre 50 dönüm orman alanı ve 150 dönüme yakın da tarım arazisi zarar gördü.

Esentepe Köyü Muhtarı Ramis Özyıldırım, alevlerin kısa sürede yayıldığını açıkladı. Yangın büyük çabalar sonucu kontrol altına alınırken ekiplerin soğutma faaliyetinin devam ettiği bildirildi.

Yangının çıkışına ilişkin inceleme başlatıldı. - AMASYA