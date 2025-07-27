Ambulans Yangına Müdahale Etti

Mardin'in Artuklu ilçesinde seyir halinde olan 112 acil servis ambulansı, yol kenarında çıkan yangını fark ederek örnek bir müdahalede bulundu.

Olay, merkez Artuklu ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Kıvılcımların yol kenarındaki otları tutuşturmasıyla yangın çıktı. O esnada yoldan geçen sağlık ekipleri durumu fark ederek ambulansı durdurdu ve yangına kendi imkanlarıyla müdahale etti. Sağlık çalışanları ellerine aldıkları suyla alevleri büyümeden söndürdü.

Sağlık çalışanlarının duyarlılığı çevredeki vatandaşların takdirini toplarken, o anlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - MARDİN