Ambulansa Saldırı: İki Şahıs Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Ambulansa Saldırı: İki Şahıs Yakalandı

Bursa'da ambulansın önünü kesip 112 çalışanlarını darp eden iki şahıs yakalandı; biri tutuklandı.

12.10.2024 08:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Bursa'da ambulansın önünü keserek 112 çalışanlarını darp eden 2 şahsın yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Bursa'da ambulansın önünün kesilmesi hakkında yaptığı paylaşımda, "Sosyal medyada yer alan ve Bursa'da kalp krizi geçiren hastayı hastaneye yetiştirmeye çalışan 112 çalışanlarının darp edilmesiyle ilgili olarak; Ambulans kamerasının görüntüleri Emniyet birimlerimizce incelenmiş, ambulansın önünü kesen şüpheli şahısların S.Y. ve M.Y. olduğu tespit edilmiştir. Doktor ve Acil Tıp Teknisyenin hastayla ilgilendiği sırada ambulansın önünü keserek ambulans şoförünü darp eden şüpheliler yakalanmıştır" ifadelerine yer verdi.

Şüphelilerden M.Y. tutuklanırken, S.Y. hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Bakan Yerlikaya hareketin kabul edilemez olduğunu belirttiği paylaşımında, "Ambulansın önünü kesmek, ambulansa bilerek yol vermemek, ambulansın içine hasta var mı? diye bakmaya çalışmak zorbalığı asla ve asla kabul edilemez. Gereği yapılır" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Sağlık, Bursa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ambulansa Saldırı: İki Şahıs Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

07:28 Karadağ’ın teknik direktörü A Milli Futbol Takımı’nı öve öve bitiremedi Karadağ'ın teknik direktörü A Milli Futbol Takımı'nı öve öve bitiremedi
00:14 Ambulansın önünü kesip şoförü döven şehir eşkıyasının akıbeti belli oldu Ambulansın önünü kesip şoförü döven şehir eşkıyasının akıbeti belli oldu
23:47 ABD’nin iki numarasından ’İran’ı vururuz’ mesajı ABD'nin iki numarasından 'İran'ı vururuz' mesajı
23:45 Diyarbakır’da feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı var Diyarbakır'da feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı var
23:17 Domuz eti skandalıyla gündeme gelen Köfteci Yusuf’a gidip yemek yiyen isim şaşırttı Domuz eti skandalıyla gündeme gelen Köfteci Yusuf'a gidip yemek yiyen isim şaşırttı
10:30 Gayrisafi milli hasılada resmen patlama yaşandı Gayrisafi milli hasılada resmen patlama yaşandı
10:27 Bartın açıklarında 4.8’lik deprem Sarsıntı çevre illerde de hissedildi Bartın açıklarında 4.8'lik deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
10:25 Fenerbahçe’nin stat ismi rekor paraya değişiyor Fenerbahçe'nin stat ismi rekor paraya değişiyor
10:19 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı
10:05 Kasırganın vurduğu Florida’da yetkililer, vatandaşlardan adlarını ve kan gruplarını silinmez kalem ile kollarına yazmalarını istedi Kasırganın vurduğu Florida'da yetkililer, vatandaşlardan adlarını ve kan gruplarını silinmez kalem ile kollarına yazmalarını istedi
09:56 Ahmet Türk’e açıkça soruldu: Yeni bir çözüm süreci başlar mı Ahmet Türk'e açıkça soruldu: Yeni bir çözüm süreci başlar mı?
09:54 Ayrılığın eşiğinden dönen Wanda Nara ve Icardi’den aile pozu Ayrılığın eşiğinden dönen Wanda Nara ve Icardi'den aile pozu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2024 08:43:39. #1.13#
SON DAKİKA: Ambulansa Saldırı: İki Şahıs Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.