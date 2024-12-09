Ankara-Çankırı Karayolunda Trajik Kaza: 4 Aylık Evlilik Hayatına Son Verdi

3.Sayfa

Ankara- Çankırı karayolunda otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden çiftin, 4 ay önce evlendiği ortaya çıktı.

Kaza, dün Ankara-Çankırı karayolu Çandır mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 18 ABK 392 plakalı otomobil şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan 5 kişiyi çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Saniye Esra Ünal (29), Sevim Ünal (52), Büşra Ünal (31), Ali Alperen Ünal (28) ve Hakan Köroğlu'nun (31) yaşamını yitirdiği belirlendi.

Otopsi işlemleri tamamlanan 5 kişinin cenazesi ailelerine teslim edildi. Aynı aileden olan Saniye Esra Ünal, Sevim Ünal, Büşra Ünal ve Ali Alperen Ünal için Çankırı il merkezindeki Ahmet Yesevi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazında 4 kişinin tabutları yan yana sıralandı. Kılınan namazın ardından cenazeler, gözyaşları arasında aile mezarlığında toprağa verildi. Hakan Köroğlu'nun cenazesi ise Hatay'da defnedildi.

Kazanın ardından hayatını kaybeden Büşra Ünal ve Hakan Köroğlu çiftinin 4 ay önce evlendikleri ortaya çıktı. - ÇANKIRI