Ankara'da kaçakçılık operasyonu sonucu 1 milyon 200 bin liralık kaçak tütün ele geçirildi
ANKARA - Ankara İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılığın önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında düzenlenen operasyonda piyasa değeri 1 milyon 200 bin lira olan kaçak tütün ürünü ele geçirildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan uzun süreli takip sonucunda Polatlı ilçesinde 6 şüpheli şahsın kaçak tütün ürünlerini satışa sunacağı bilgisine ulaşıldı. KOM Şube Müdürlüğü ve Polatlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 6 Mart günü yapılan operasyonda; 1 milyon 700 bin adet boş makaron, 10 bin 880 paket dolu makaron, 100 paket sigara, 1 adet 7.65 mm tabanca ve şarjörü, 31 adet 7,65 mm çapında tabanca fişeği ele geçirildi. Ele geçen malzemelere el konularak, 6 şahıs hakkında adli işlemlere başlanıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Ankara'da 1 milyon 200 bin liralık kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika
Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Kıranardı Mahallesi'nde tabancayla oynayan bir şahıs, tabancanın ateş alması sonucu elinden yaralandı. Yaralı şahıs, çevrede bulunan bir otomobille Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, soruşturma başlatıldı.
Bayrampaşa'da, kopyaladıkları telefon numarasıyla aradıkları kişilere kendilerini banka görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen 5 şüpheli tutuklandı. İstanbul Asayiş Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, telefonla ulaşıp kendilerini bankacı olarak tanıttıkları bir kişinin 100 bin lirasını dolandıran zanlılarla ilgili çalışma yürüttü. Şüphelilerin eski Galatasaray Kulübü yöneticisi, iş insanı Abdurrahim Albayrak'ın kişisel cep telefonu numarasını kopyaladıklarını ve mağdurları bu numarayla aradıklarını tespit eden ekipler, arama yapan kişilerin kimliklerini de belirledi. Esenyurt'ta 3 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, şüpheliler M.B.A. (23), Ö.C.K. (24), M.C.T. (23), G.G. (24) ve A.İ.M. (44) gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda ise 13 bilgisayar, 22 cep telefonu ve 43 bin 350 lira ele geçirildi. Emniyetteki sorgulamada, zanlılardan A.İ.M. hakkında 5 ayrı suç kaydı, 7 arama ve 18 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Albayrak'tan 'teşekkür' paylaşımı Öte yandan, telefon numarası kopyalanan iş insanı Albayrak, sosyal medya hesabından polislere teşekkür ettiği bir paylaşımda bulundu. Albayrak paylaşımında, 'Kişisel numaramı kopyalayıp, kendilerini banka görevlisi olarak tanıtan ve vatandaşlarımızı dolandırmaya çalışan suç örgütünü kısa sürede yakalayan başta İstanbul Emniyet Müdürümüz Zafer Aktaş, Asayiş Şube Müdürümüz Şinasi Yüzbaşıoğlu ve Dolandırıcılık Büro Amirliği personeline teşekkür ederim.' ifadesini kullandı.
Muş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri, uygulama noktasında durdurdukları yolcu otobüsünde yapılan aramada, bir yolcunun ayağındaki alçının içerisinde 293,84 gram eroin ele geçirdi. Şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı.
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde yapılan operasyonda uyuşturucu imalatı yapan İ.A. isimli şahıs yakalandı. Operasyonda 10 kilogram kubar esrar, 454 kök kenevir ve birçok uyuşturucu madde imalatında kullanılan malzeme ele geçirildi.
Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda, Polatlı ilçesinde 6 şüpheli şahsın satışa sunacağı bilgisi üzerine 1.2 milyon lira değerinde kaçak tütün ürünü ele geçirildi. Operasyonda, boş ve dolu makaronlar, sigara, tabanca ve fişekler bulundu.
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde çöp dökme meselesi yüzünden çıkan kavgada bir şahıs, tüfekle bastığı dükkandaki 1 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi yaraladı. Olayın ardından polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ve saldırgan yakalandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?