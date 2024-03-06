Ankara'da 1 milyon 200 bin liralık kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika
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Ankara'da 1 milyon 200 bin liralık kaçak tütün ele geçirildi

Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda, piyasa değeri 1 milyon 200 bin lira olan kaçak tütün ürünü ele geçirildi. Polatlı ilçesinde yapılan operasyonda 6 şüpheli şahsın kaçak tütün ürünlerini satışa sunacağı bilgisine ulaşıldı. Operasyonda ayrıca boş ve dolu makaronlar, sigara, tabanca ve fişekler de ele geçirildi.

06.03.2024 19:34  Güncelleme: 19:38
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Ankara'da kaçakçılık operasyonu sonucu 1 milyon 200 bin liralık kaçak tütün ele geçirildi

ANKARA - Ankara İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılığın önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında düzenlenen operasyonda piyasa değeri 1 milyon 200 bin lira olan kaçak tütün ürünü ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan uzun süreli takip sonucunda Polatlı ilçesinde 6 şüpheli şahsın kaçak tütün ürünlerini satışa sunacağı bilgisine ulaşıldı. KOM Şube Müdürlüğü ve Polatlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 6 Mart günü yapılan operasyonda; 1 milyon 700 bin adet boş makaron, 10 bin 880 paket dolu makaron, 100 paket sigara, 1 adet 7.65 mm tabanca ve şarjörü, 31 adet 7,65 mm çapında tabanca fişeği ele geçirildi. Ele geçen malzemelere el konularak, 6 şahıs hakkında adli işlemlere başlanıldı.

Kaynak: İHA

Jandarma, Polatlı, Ankara, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da 1 milyon 200 bin liralık kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika

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