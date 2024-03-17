Ankara\'da 29 Ton Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Ankara'da piyasa değeri 28 milyon 750 bin lira olan 29 ton kaçak tütün ele geçirildi.
Ankara İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılığın önlenmesine yönelik Bala ilçesinde yapılan operasyonda piyasa değeri 28 milyon 750 bin lira olan kaçak tütün ele geçirildi. H.S. ve N.K.'nin kullandığı tırlarda kaçak tütün olduğu bilgisine ulaşan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ile Bala İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Bala ilçesi yol kontrol noktasında tırlar durduruldu. Tırlarda yapılan aramada 29 ton kıyılmış bandrolsüz tütün ele geçirildi. Ele geçirilen tütünlere el konulurken, H.S. ve N.K. hakkında adli işlem başlatıldı. - ANKARA
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Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda, Ankara'nın Bala ilçesinde piyasa değeri 28 milyon 750 bin lira olan kaçak tütün ele geçirildi. Operasyon sonucunda H.S. ve N.K. hakkında adli işlemler başlatıldı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in aday tanıtım programı öncesi basın mensuplarının salona girişi sırasında gerginlik yaşandı. Basın mensupları polisler tarafından içeri alınmadı ve aralarında gerginlik yaşandı. Ancak bir süre sonra basın mensupları salona alındı.
Kayseri'de çocuğa cinsel saldırı suçu işleyen şahıs, polis ekiplerinin 150 saatlik kamera izlemesi sonucu yakalandı. Şüpheli, mahkemeye çıkarıldıktan sonra tutuklandı.
Samsun'un Atakum ilçesinde bir kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheli, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalanmış ve nöbetçi mahkemeye sevk edilmişti.
İstanbul'da DEM Parti tarafından düzenlenen Nevruz kutlamaları Yenikapı Miting Alanı'nda kutlandı. Kutlamalarda terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterleri açıldı. Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayı Meral Danış Beştaş, ''Biz diyoruz ki İmralı kapılarını açın, tecride son verin. Sayın Öcalan özgür olmalı. Diyarbakır'da bize laf söyleyip gelip burada bize şirinlik yapmayın. Bu seçimde kırmızı kart gösteriyoruz'' diye konuştu.
Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Arda Can idaresindeki otomobil ile Hasan Çelik yönetimindeki kamyonet çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Arda Can, Cansıl Koçal ile Hakan Sekmenoğlu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde düzenlenen 'Mahzen-9' operasyonu kapsamında Koç organize suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Operasyonlar Erzincan ve diğer 5 ilde gerçekleştirildi. Toplamda 54 şüpheli yakalandı. Ayrıca yapılan aramalarda silahlar, mühimmatlar ve para ele geçirildi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü, bankalar ve finans kurumlarında görevli özel güvenlik görevlilerine dolandırıcılık konusunda bilgilendirme eğitimi verdi. Eğitimde, dolandırıcılık suçlarının önlenmesine katkıda bulunmaları ve dolandırıcılık mağduru vatandaşlara karşı duyarlı olmaları konularında bilgiler paylaşıldı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Arda Can idaresindeki otomobil ile Hasan Çelik yönetimindeki kamyonet çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Arda Can ile Cansıl Koçal yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Rusya'da yapılacak olan seçimler çerçevesinde Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğu'na oy kullanmaya gelen Rusya vatandaşları konsolosluk önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Oy kullanmaya gelen Rusya vatandaşları, konsolosluk önünde uzun süre beklemek zorunda kaldı.
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