Ankara'da 904 Aranan Kişi Yakalandı

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Ankara Valiliği, çeşitli suçlardan aranması bulunan kişilere yönelik emniyet ve jandarma ekiplerince icra edilen çalışmalar çerçevesinde son bir haftada 904 kişinin yakalandığını duyurdu.

Ankara Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar çerçevesinde, son bir haftada farklı suçlardan dolayı aranması bulunan 904 kişinin yakalandığını bildirdi. Gözaltına alınan şüphelilerin 7'sinin 20 yıl ve üzeri, 13'ünün 10 yıl ve üzeri, 25'inin 5 ila 10 yıl arası, 271'inin ise 5 yıla kadar hapis cezasıyla arandığı belirtildi. Yakalanan diğer 588 kişinin ise ifadeye yönelik aranması bulunduğu aktarıldı. - ANKARA