TEM\'de 5 kişilik ailenin öldüğü kazada sürücüler hakkında karar verildi

İlker Güner: V.A 20 sene bir fiil o mesleği icra ettim, bunun 11 senesi sağ koltukta, 9 senesi sol koltukta. Baba meslegimdir. Trafikte rica diye birşey olmaz! Uçaklarda kazalar harfiyen uyulan kurallar neticesinde asgaridir, otobusculugun de havaciliktan farkı yoktur. Bilakis daha risklidir! Şoför arkadaş ara terminale girmemek yada başka sebepten yapmaması gerekeni yapmış. 29 0