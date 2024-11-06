Ankara\'da Apartman Yangını

Ankara'da bir apartman dairesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
Mamak ilçesi Durali Alıç Mahallesi 946. Sokak'ta bir apartman dairesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangın sırasında yaşanan korku dolu anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANKARA
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