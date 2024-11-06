Ankara\'da Apartman Yangını

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Ankara'da korkutan yangın

ANKARA - Ankara'da bir apartman dairesinde meydana gelen ve panik yaşanmasına neden olan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Mamak ilçesi Durali Alıç Mahallesi 946'ncı sokaktaki bir apartman dairesinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Korku dolu o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.