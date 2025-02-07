Ankara'da Apartman Yangını

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Ankara'da apartman dairesinde yangın: Dumandan etkilenen vatandaşı itfaiye kurtardı

ANKARA - Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir binanın kapıcı dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Kalaba Mahallesi'nde bulunan bir binanın kapıcı dairesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangının çıktığı dairede tek başına yaşayan şahıs itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken olaya ilişkin inceleme başlatıldı.