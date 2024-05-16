Ankara'da Ayhan Bora Kaplan soruşturması: Bir şüpheli serbest bırakıldı - Son Dakika
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Ankara'da Ayhan Bora Kaplan soruşturması: Bir şüpheli serbest bırakıldı

Ankara\'da Ayhan Bora Kaplan soruşturması: Bir şüpheli serbest bırakıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında şüphelilerden K.G.Ö.'nün 'yurtdışına çıkış yasağı' adli kontrolü uygulanarak serbest bırakıldığını açıkladı. Soruşturma devam ederken halen 7 şüpheli gözaltında bulunuyor ve dijital materyal incelemeleri devam ediyor.

16.05.2024 20:08
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında şüphelilerden K.G.Ö.'nün "yurtdışına çıkış yasağı" adli kontrolü uygulanarak serbest bırakıldığını açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Devam eden soruşturma kapsamında şüphelilerden K.G.Ö. 'yurtdışına çıkış yasağı' adli kontrolü uygulanarak mevcut delil durumuna göre serbest bırakılmıştır. Soruşturma kapsamında halen gözaltında 7 şüpheli bulunmaktadır. Tüm şüphelilerin dijital materyal incelemeleri devam etmektedir. Şüphelilerle ilgili Masak raporu temin edilmiştir. Şüphelilerin ifadelerinin alınmasına yönelik işlemler Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Tem Şube Müdürlüğü'nce yapılmaktadır. Soruşturmaya titizlikle devam olunmaktadır" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Ayhan Bora Kaplan soruşturması: Bir şüpheli serbest bırakıldı - Son Dakika

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