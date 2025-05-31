Ankara\'da Belediyeye Ait Kamyon Devrildi: Bir İşçi Hayatını Kaybetti

Ankara'da, Nallıhan Belediyesine ait kamyon kontrolden çıkarak devrildi. Kazada araç içerisinde bulunan işçilerinden biri hayatını kaybederken bir işçi de yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Nallıhan - Ankara Karayolu'nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Nallıhan Belediyesine ait kamyon bilinmeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle araç içerisindeki bir işçi hayatını kaybederken bir işçinin de yaralandığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA