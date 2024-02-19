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Ankara'da bir kişi, kendisine saldırdığını ileri sürdüğü köpeği sopayla kovaladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Kahramankazan'daki bir işyerinde meydan geldi. Elinde sopa olan bir kişi, önceki gün geldiği işyerine ait köpeğin kendisine saldırdığını iddia etti. Ertesi gün aynı yere elinde sopayla gelen şahıs, karşısında gördüğü köpeğe saldırmaya ve kovalamaya başladı. Saldırgan adamın o anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. - ANKARA