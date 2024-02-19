Ankara'da bir kişi, kendisine saldırdığını ileri sürdüğü köpeği sopayla kovaladı - Son Dakika
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Ankara'da bir kişi, kendisine saldırdığını ileri sürdüğü köpeği sopayla kovaladı

Ankara\'da bir kişi, kendisine saldırdığını ileri sürdüğü köpeği sopayla kovaladı

Kahramankazan'daki bir işyerinde yaşanan olayda, bir kişi kendisine saldırdığını iddia ettiği köpeği sopayla kovaladı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde saldırganın köpeği kovalaması görülüyor.

19.02.2024 09:23  Güncelleme: 09:23
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Ankara'da bir kişi, kendisine saldırdığını ileri sürdüğü köpeği sopayla kovaladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Kahramankazan'daki bir işyerinde meydan geldi. Elinde sopa olan bir kişi, önceki gün geldiği işyerine ait köpeğin kendisine saldırdığını iddia etti. Ertesi gün aynı yere elinde sopayla gelen şahıs, karşısında gördüğü köpeğe saldırmaya ve kovalamaya başladı. Saldırgan adamın o anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da bir kişi, kendisine saldırdığını ileri sürdüğü köpeği sopayla kovaladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da bir kişi, kendisine saldırdığını ileri sürdüğü köpeği sopayla kovaladı - Son Dakika
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