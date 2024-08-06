Ankara'da Doğalgaz Patlaması: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Ankara'da Doğalgaz Patlaması: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Ankara\'da Doğalgaz Patlaması: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir apartman dairesinde meydana gelen doğalgaz patlaması sonucunda bir kişi hayatını kaybetti. Olay yerinde incelemeler devam ediyor.

06.08.2024 17:11
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Ankara'da bir apartman dairesinde meydana gelen doğalgaz patlaması sebebiyle bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, Çankaya ilçesi, Bürümcük Sokak'ta yer alan bir apartman dairesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 37 yaşındaki Kemal Altuğ'un yaşadığı evde bilinmeyen bir nedenden dolayı doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlamanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk belirlemelerine göre Altuğ'un hayatını kaybettiği öğrenildi. Olay yerinde incelemeler devam ediyor.

"Bir yere bomba attılar sandım"

Olayla ilgili konuşan çevre esnaflardan Tuncay Aydın, Altuğ'un intihar ettiğini ileri sürerek, "Bir patlama sesi duydum. Çok kuvvetli. Evdeki kişi doğalgazı açık bırakmış. İntihar etmiş diyorlar. Neden böyle bir şey yapmış onu bilemiyoruz. Ardından dumanlar yükselmeye başladı. İçerideki kişi çıkamamış orada. Önceden açmış gazı. Kendisi bizim müşterimizdi. İtfaiye ekipleri geldi. Yangını söndürdüler. Ben ilk başta bir yere bomba attılar sandım. Camın çerçevesini kaldırıp fırlatmış patlama, o derece büyüktü" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Doğalgaz Patlaması: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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