Ankara'da dolu yağışı etkili oldu
ANKARA - Ankara'nın Polatlı ilçesinde öğlen saatlerinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle hayat olumsuz etkilendi.
Polatlı'da öğlen saatlerinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle ilçedeki vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağış sebebiyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, yağış cep telefonu kamerasına yansıdı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Ankara'da Dolu Yağışı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?