Ankara'da Eğitim Uçağı Tarlaya İniş Yaptı

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Ankara'da eğitim uçağı tarlaya zorunlu iniş yaptı

ANKARA - Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir hafif uçak, teknik arıza nedeniyle tarlaya zorunlu iniş yaptı. Olay, Yüksek Hızlı Tren hattına yakın bir bölgede meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, çift motorlu eğitim uçağı seyir halindeyken motor arızası yaşadı. Pilot, uçağın güvenli bir şekilde iniş yapabilmesi için en uygun alanı belirleyerek tarlaya yöneldi. Başarılı inişin ardından pilotlar kazadan yara almadan kurtuldu. Yetkililer, olayla ilgili inceleme başlatırken, uçağın teknik arızasının nedenine dair araştırmaların sürdüğü öğrenildi.