Ankara'da Etkili Yağmur

Ankara'da yağmur gün boyu etkili oldu

ANKARA - Ankara'da öğlen saatlerinde başlayan, akşam saatlerinde şiddetini arttırarak il genelinde devam ediyor.

Ankara Valiliği, sosyal medya hesabından başkent ve çevresinde kuvvetli yağış beklendiğini belirterek, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarmıştı. Öğlen saatlerinde başlayan yağmur, akşam saatlerinde de etkisini arttırarak devam etti. Yağmurun yanı sıra Yenimahalle, Çankaya, Mamak, Keçiören, Altındağ, Kızılcahamam, Beypazarı, Çubuk gibi ilçelerde dolu yağışı etkisini gösterdi. Yağışın etkisiyle altgeçitlerde oluşan birikintiler sürücülere zorlu anlar yaşattı. Başkent'te yağmur ulaşımı olumsuz etkiledi. Ankara Valiliği, bugün başlayan yoğun yağışın, yarın da devam edeceğini bildirdi.