Ankara'da Eylem Yasaklandı - Son Dakika
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Ankara'da Eylem Yasaklandı

Ankara\'da Eylem Yasaklandı

Ankara'da 21-25 Mart tarihleri arasında tüm eylem ve etkinlikler yasaklandı.

21.03.2025 13:22
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Ankara Valiliğince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmaların ardından başlayan protestolar nedeniyle 21 Mart'tan 25 Mart'a kadar il genelindeki tüm eylem ve etkinliklerin yasaklandığı duyuruldu.

Ankara Valiliği, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmaların ardından başlayan protestolar nedeniyle il genelinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanmasına yönelik alınan tedbir kararlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, yürütülen soruşturmalar çerçevesinde yapılan işlemleri protesto etme amacıyla sosyal medya benzeri platformlarından ve edinilen diğer bilgilerden halkı provoke etmek amacıyla gösteri yürüyüşlerinin düzenleneceği ve akabinde şiddet eylemlerinin yapılacağının istihbar olduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz genelinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla önleyici kolluk tedbirleri kapsamında konusu suç teşkil eden eylemlerin önlenmesi ile genel asayişin tesis edilmesi amacıyla (önceden izin verilenler hariç) kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası ve benzeri türdeki eylem ve etkinlikler ile el ilanı dağıtılması, pankart veya afiş asılması 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. Maddeleri ile 5442 sayılı İller İdaresi Kanunu'nun 11. Maddesinin (A) ve (C) fıkraları gereğince 21 Mart Cuma günü saat 14.00'dan, 25 Mart Salı günü 23.59'a kadar yasaklanmıştır." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Eylem Yasaklandı - Son Dakika

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