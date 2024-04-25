Ankara'da fabrikada yangın çıktı, korku dolu anlar kameralara yansıdı - Son Dakika
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Ankara'da fabrikada yangın çıktı, korku dolu anlar kameralara yansıdı

Ankara\'da fabrikada yangın çıktı, korku dolu anlar kameralara yansıdı

Ankara'nın Akyurt ilçesinde bulunan bir medikal fabrikasının dış cephesinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın anı vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı ve itfaiye ekipleri müdahale etti.

25.04.2024 16:14
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Ankara'nın Akyurt ilçesinde yer alan bir fabrikanın dış yağın meydana geldi. Korku dolu o anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Akyurt'daki Sanayi Bölgesinde yer alan bir medikal fabrikasının dış cephesinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Cep telefonu kameralarına da yansıyan yangına itfaiye ekiplerince müdahale edilirken, vatandaşlar büyük panik yaşadı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da fabrikada yangın çıktı, korku dolu anlar kameralara yansıdı - Son Dakika

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