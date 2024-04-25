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Ankara'da fabrikada yangın paniği

ANKARA - Ankara'nın Akyurt ilçesinde yer alan bir fabrikanın dış cephesinde yangın meydana geldi. Korku dolu o anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Akyurt'daki Sanayi Bölgesinde yer alan bir medikal fabrikasının dış cephesinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Cep telefonu kameralarına da yansıyan yangına itfaiye ekiplerince müdahale edilirken, vatandaşlar büyük panik yaşadı.