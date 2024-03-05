Ankara'da fırtına nedeniyle ağaç devrildi
ANKARA - Ankara'da etkili rüzgar nedeniyle ağaç devrildi. Olay sonucunda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Ankara'nın Çankaya ilçesi Bardacık Sokak'ta, akşam saatlerinde etkili olan rüzgar nedeniyle bir ağaç yola devrildi. Ağacın yola devrilmesi sonucu herhangi bir can ve mal kaybı oluşmadı. Ağaç devrilmesi nedeniyle sokak geçici olarak trafiğe kapatıldı.
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Zonguldak'ın Devrek ilçesinde bulunan bir tekstil atölyesinin deposunda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi 6 saattir devam ediyor. Yangın sırasında içeride bulunan 150 ton malzemenin mali değeri 3,5-4 milyon TL olarak açıklandı.
Ankara'nın Çankaya ilçesinde Bardacık sokakta akşam saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle bir ağaç yola devrildi. Şans eseri herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmazken, ağaç devrilmesi sonucu sokak geçici olarak trafiğe kapatıldı.
CHP lideri Özgür Özel, katıldığı canlı yayında uzun bir soru sorduktan sonra reklama giden gazeteciye tepki gösterdi. Özel, 'Buradan şimdi giden olacak bilmen ne olacak... O zaman böyle soruları daha kısa sorup daha kısa alıp reklama öyle gitmek lazım' ifadelerini kullandı.
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