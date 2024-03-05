Ankara'da fırtına nedeniyle ağaç devrildi

CHP lideri Özel, sorduğu soru sonrası reklama giden gazeteciye tepki gösterdi

CHP lideri Özgür Özel, katıldığı canlı yayında uzun bir soru sorduktan sonra reklama giden gazeteciye tepki gösterdi. Özel, 'Buradan şimdi giden olacak bilmen ne olacak... O zaman böyle soruları daha kısa sorup daha kısa alıp reklama öyle gitmek lazım' ifadelerini kullandı.