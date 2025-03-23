Ankara'da giyim mağazasında yangın

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde bir giyim mağazasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Yenikent bölgesinde bulunan bir giyim mağazasında yangın çıktı. Yangını dükkandaki çalışanlar söndürmeye çalıştı. Yangının büyümesinin ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.