Ankara\'da hastane önünde intihar girişimi

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Ankara'da hastane önünde kendini silahla vuran kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 24 Ağustos'ta akşam saatlerinde Onkoloji Hastanesi acil girişinde intihara teşebbüs eden S.K. adlı bir kişi ağır yaralandı. S.K isimli şahsın kripto paralarda kayıp yaşadığı ve eşiyle tartışarak babasından kalma silahla intihara teşebbüs ettiği iddia edildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. - ANKARA