Ankara'da İntihar Girişimi - Son Dakika
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Ankara'da İntihar Girişimi

Ankara\'da İntihar Girişimi
17.07.2025 12:19
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Hakkında 9 yıl hapis cezası olan kişi, jandarma aracında intihara kalkıştı; durumu ağır.

Ankara'da hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası verilen kişi, yakalandığı jandarma ekiplerinin aracı içerisinde tabancayla intihara kalkıştı. Ağır yaralanan şahsın intihar girişimine kendi silahıyla mı yoksa jandarmanın silahıyla mı kalkıştığı ise henüz netlik kazanmadı.

Olay, gece saatlerinde Polatlı'da meydana geldi. Alınan bilgilere göre, hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 33 yaşındaki M.Ö., Jandarma ekiplerince Gülveren Mahallesi'nde yer alan bir eğlence mekanında yakalandı. M.Ö., sivil araçla jandarma karakoluna götürüldüğü sırada tabancayla kendisine ateş ederek intihara kalkıştı. Karın ve göğüs bölgesinden ağır yaralanan M.Ö. ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye nakledildi. M.Ö.'nün intihar girişimine kendi silahıyla mı yoksa jandarmanın silahıyla mı kalkıştığı ise henüz netlik kazanmadı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Yaralının kardeşinden ihmal iddiası

Olayla ilgili konuşan yaralı şahsın kardeşi İbrahim Özkan ihmal olduğunu ileri sürerek, "Ağabeyim benim yanımdaydı. Sivil jandarma abimi aldı. Önde iki kişi, arkada iki kişi vardı. Hiçbir şekilde üst araması yapmadılar. Direkt aldılar. Kelepçe takabilirlerdi. Ters kelepçede de yapılabilirdi. Bana 'Jandarma karakoluna gelin' dediler. Jandarma karakoluna gittiğimde de 'Hastaneye gidin dediler' Hastaneye geldiğimizde ağabeyimin yoğun bakımda olduğunu öğrendim. Sorduğumda kendi silahıyla kendisini vurduğunu söylediler. Ben ağabeyimin üstünde silah görmedim. Abim vuruldu mu öldürüldü mü onu da bilmiyorum. Gerektiğinin yapılmasını talep ediyorum" - ANKARA

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Polatlı, ankara, Hukuk, Son Dakika

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