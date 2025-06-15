Ankara'da İş Yerinde Gece Yangın

Ankara'nın Mamak ilçesinde gece saatlerinde iş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre yangın gece saatlerinde Ankara- Elmadağ yolu üzerinde bulunan Hakimler köyünde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple meşe odunları bulunan bir iş yerinde yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA