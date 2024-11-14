Ankara'da Kaçak İlaç Operasyonu - Son Dakika
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Ankara'da Kaçak İlaç Operasyonu

Ankara'da düzenlenen operasyonda 50 binden fazla yasadışı ilaç ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

14.11.2024 16:20
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Ankara'da Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sağlık malzemesi kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre; Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttükleri çalışmalar neticesinde, ülkemize yasadışı yollarla getirilen insan sağlığını olumsuz yönde etkileyerek çeşitli hastalık ve ölümlere sebep olabilecek özellikle sporcu ilacı olarak adlandırılan ilaçlar ile muhafaza şartlarına uygun olmayan vaziyette saklanan tıbbi ilaçların el altından piyasaya sürüleceği tespit edildi.

Halk sağlığına zarar veren şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda 3 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyon sonucu yapılan aramalarda; 11 bin 900 adet kanser tedavisinde kullanılan tıbbi ilaç, 20 bin 460 adet çeşitli tedaviler için kullanılan tıbbi ilaç, 13 bin 410 adet zayıflama ilacı, 5 bin 200 adet kas gelişiminde kullanılan steroid ampul olmak üzere toplam 50 bin 970 adet yasadışı ilaç ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet ve Kişilerin Hayat ve Sağlığını Tehlikeye Sokacak Biçimde İlaç Yapma veya Satma suçlarından adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Kaçak İlaç Operasyonu - Son Dakika

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