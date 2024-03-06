Ankara İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda piyasa değeri 1 milyon 200 bin lira olan kaçak tütün ürünü ele geçirildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü tarafından yapılan uzun süreli takip sonucunda Polatlı ilçesinde 6 şüpheli şahsın kaçak tütün ürünlerini satışa sunacağı bilgisine ulaşıldı. KOM Şube Müdürlüğü ve Polatlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 6 Mart günü yapılan operasyonda; 1 milyon 700 bin adet boş makaron, 10 bin 880 paket dolu makaron, 100 paket sigara, 1 adet 7.65 mm tabanca ve şarjörü, 31 adet 7,65 mm çapında tabanca fişeği ele geçirildi. Ele geçen malzemelere el konularak, 6 şahıs hakkında adli işlemlere başlanıldı. - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › Ankara'da 1.2 Milyon Lira Değerinde Kaçak Tütün Ele Geçirildi - Son Dakika
Isparta'nın Gönen ilçesinde Devlet Demir Yollarına ait malzemeleri çalan 2 şahıs, yapılan çalışmalar sonucunda yakalanarak tutuklandı. Şüpheliler, çaldıkları malzemeleri hurdacılara sattıkları esnada suçüstü yakalandı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Kıranardı Mahallesi'nde tabancayla oynayan bir şahıs, tabancanın ateş alması sonucu elinden yaralandı. Yaralı şahıs, çevrede bulunan bir otomobille Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, soruşturma başlatıldı.
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