Ankara'da 1.2 Milyon Lira Değerinde Kaçak Tütün Ele Geçirildi - Son Dakika
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Ankara'da 1.2 Milyon Lira Değerinde Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Ankara\'da 1.2 Milyon Lira Değerinde Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda, Polatlı ilçesinde 6 şüpheli şahsın satışa sunacağı bilgisi üzerine 1.2 milyon lira değerinde kaçak tütün ürünü ele geçirildi. Operasyonda, boş ve dolu makaronlar, sigara, tabanca ve fişekler bulundu.

06.03.2024 19:10  Güncelleme: 19:10
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Ankara İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda piyasa değeri 1 milyon 200 bin lira olan kaçak tütün ürünü ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü tarafından yapılan uzun süreli takip sonucunda Polatlı ilçesinde 6 şüpheli şahsın kaçak tütün ürünlerini satışa sunacağı bilgisine ulaşıldı. KOM Şube Müdürlüğü ve Polatlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 6 Mart günü yapılan operasyonda; 1 milyon 700 bin adet boş makaron, 10 bin 880 paket dolu makaron, 100 paket sigara, 1 adet 7.65 mm tabanca ve şarjörü, 31 adet 7,65 mm çapında tabanca fişeği ele geçirildi. Ele geçen malzemelere el konularak, 6 şahıs hakkında adli işlemlere başlanıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da 1.2 Milyon Lira Değerinde Kaçak Tütün Ele Geçirildi - Son Dakika

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