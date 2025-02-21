Ankara'da Kaçak Tütün Yakalandı

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Ankara'da kaçak tütün operasyonu

ANKARA - Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, bir tırda 4 bin 700 kilo bandrolsüz kıyılmış açık tütün yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, KOM Şube Müdürlüğünce 5607 Sayılı Kanun'a Muhalefet suçunu işleyen şahıslara yönelik yapılan Takipli KOM faaliyeti ve Planlı İstihbarat faaliyeti kapsamında KOM Şube Müdürlüğünce İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kahramankazan Kışla Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleriyle beraber yapılan operasyon sonucunda, 21 Şubat Cuma günü saat, 13.30 sıralarında Kahramankazan Kışla Jandarma Karakol Komutanlığı Yol Kontrol Noktasında C.A. isimli bir şahısın kullanmış olduğu TIR'da yapılan aramada piyasa değeri 7 milyon 50 bin lira olan, 4 bin 700 kilo bandrolsüz kıyılmış açık tütün ele geçirildi. Olayla ilişkin soruşturma başlatıldı.