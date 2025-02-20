Ankara'da Kar Yağışı Devam Ediyor

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Ankara'da dün akşam saatlerinden beri etkisini hissettiren kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde etkili olmaya devam etti.

Ankara'da gündüz saatlerinde belirli aralıklarla yağan kar, Çankaya ilçesine bağlı Dikmen semtinin yüksek kesimlerinde etkisini hissettirdi. Cadde ve sokaklar beyaza bürünürken, yağışın zaman zaman etkili olacağı aktarıldı. - ANKARA