Ankara\'da Kazara Ateşle Ölüm

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Ankara'da, arkadaşının yanlışlıkla ateşlediği silahla vurulan bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, gece 02.00 sıralarında Mamak ilçesi Gökçeyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, yabancı uyruklu iki arkadaştan H.H.'nin (23) kazara ateşlediği tabancadan çıkan kurşun, arkadaşı E.S.'ye (23) isabet etti. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince öldüğü belirlenen E.S.'nin cesedi Adli Tıp Kurumuna götürülürken, H.H.'nin jandarma ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği aktarıldı. - ANKARA