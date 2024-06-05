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Ankara'da korkutan çatı yangını

ANKARA - Ankara'da bir apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri alarma geçirdi.

Olay, Ankara'nın Mamak ilçesi Fahri Korutürk Mahallesi 916 Sokak 22 nolu apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü binanın çatısında yangın meydana geldi. Bina güvenlik güçleri tarafından tedbir amaçlı boşaltıldı. Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangınla müdahalesi devam ediyor.