Ankara'da Müstakil Evde Yangın

Ankara'da müstakil bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerini müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Gölbaşı ilçesi Yurtbey Mahallesi'nde yer alan müstakil bir evde, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Paniğe neden olan yangının itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındığı öğrenildi. - ANKARA