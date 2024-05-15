Ankara'da Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli dört kamu görevlisi gözaltına alındı - Son Dakika
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Ankara'da Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli dört kamu görevlisi gözaltına alındı

Ankara\'da Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'nde görevli dört kamu görevlisi gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, gizli tanık ifadesi üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görev yapan dört kamu görevlisinin gözaltına alındığını duyurdu. Soruşturma işlemleri devam etmektedir.

15.05.2024 16:40
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görev yapan dört kamu görevlisi hakkında gözaltı kararı verildiği bilgisini paylaştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görev yapan dört kamu görevlisinin gözaltına alındığı bilgisini paylaştı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Gizli tanık SS' nin ifadesinde geçen iddialarla ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görev yapan dört kamu görevlisi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı kararı icra edilmiştir, soruşturma işlemleri titizlikle yürütülmektedir" ifadeleri yer aldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli dört kamu görevlisi gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli dört kamu görevlisi gözaltına alındı - Son Dakika
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